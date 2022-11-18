港超聯　晉峰地頭出擊挑戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）重燃戰火，打頭陣有晉峰坐鎮青衣運動場，迎戰冠忠南區。「粉紅兵團」在艾斯達維回歸後走勢回勇，信心逐步提升；南區則希望延續「菁英盃」連勝勢頭，力爭在聯賽再嘗贏波滋味，雙方各有所求，必定使出渾身解數。（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰上場2比1擊敗深水埗，聯賽收獲兩連勝，主教練艾斯達維（Joan）更取得回巢後首場勝仗，他表示感到開心，盼藉此提升球隊士氣。對手冠忠南區連續兩場聯賽失分，Joan有信心球隊可以有好表現：「南區實力好強，踢法同我哋截然不同，好體力化同硬淨，一定要留心佢哋反擊同高波，但我哋絕對有力同對方一戰。」陣容上，有傷在身的中堅艾拔簡勞繼續缺陣。

前鋒黃偉國上場相隔兩個月再建功，他希望未來可以繼續進步，今場面對勁旅冠忠南區，目標為有分落袋：「增強番信心，整體狀態亦都上升緊 ，只係有時傳波選擇方面要改善，同埋起腳次數要多啲，希望今場起碼可以和波。」

上場於「菁英盃」險勝港會之後，南區要在聯賽找回勝利方程式，力圖一洗近兩場港超聯不勝頹風。今季首次面對晉峰，南區主教練鄭兆聰就希望球隊踢出應有水準：「知道對手呢幾場波嘅表現有改善，無論係死球或防守方面，進攻都有啲心思，所以我哋要更加集中。」上場賽前因不適而缺陣的佐佐木周，已經沒有大礙，有望與傷愈的鞠盈智齊齊重返大軍名單。

作為球隊中場大腦的鞠盈智，傷愈後已經重投操練，他承認球隊人腳儲備不算充裕，加上面對傷病情況，影響聯賽表現。「阿智」指出南區過去兩場贏波，有助提升士氣，並認為球隊實力在晉峰之上，是役會視3分為目標。

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 7.林樂勤

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 9.播磨浩謙 10.黃偉國

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 4川瀨浩太 44劉學銘 26陳凱柏

中場：11佐佐木周 6基斯 24鞠盈智

前鋒：18艾華 7史提芬彭利拿 19簡嘉亨