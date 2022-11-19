英格蘭33度高溫特訓　分組賽「天」賜良機

力爭自1966年後再嘗世盃冠軍滋味嘅英格蘭，抵達卡塔爾後已連日苦練。據英國傳媒報道，為咗令球員適應卡塔爾嘅炎熱天氣，英格蘭領隊修夫基諗出奇招，每課操練都揀喺全日最熱嘅時間進行，氣溫高達33度，而英格蘭喺分組賽展開前再獲「天」大喜訊，天文台預報佢哋3場分組賽比賽期間，氣溫都會係30度以下，啱晒球員發揮。

今屆世盃改喺11月舉行，就係為咗避開卡塔爾隨時高達40度至50度嘅炎熱氣溫，就算冬天都經常去到30度，天氣就成為世盃各路大軍最擔心嘅問題。英格蘭為咗令球員盡快適應，自周二(15日)晚抵達卡塔爾後，每日操練都揀喺中午12點半最熱時間進行，氣溫達到33度，同時調節球員嘅生理節律。

英格蘭教練為咗幫助球員降溫，喺訓練場亦設置一個「冷凍區」帳幕，預備好大量冰水、冰毛巾、水霧風扇等施備。英格蘭中堅高亞迪表示：「訓練真係好辛苦，但我哋要盡快感受到明白呢個環境，我哋係職業球員，唔好剩係擔心呢度好熱、有成30度，而係要享受喺太陽之下比賽，呢個係世界盃！」

英國《太陽報》報道，英格蘭喺分組賽開始前收到喜訊，天文台預測佢哋首仗對伊朗(當地時間下午4時開波)，氣溫係非常舒適嘅26度，之後對美國同威爾斯都係夜晚賽事，氣溫可能會再降低1至2度，對英格蘭球員嚟講係最佳嘅比賽氣溫。英格蘭近日練習只有帶傷嘅占士麥迪臣缺席，其餘球員都可以候命。