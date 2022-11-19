意球證執法揭幕戰　卡塔爾頻獲12碼受關注

世界盃揭幕戰香港時間21日凌晨展開，東道主卡塔爾迎戰南美球隊厄瓜多爾，賽前傳出卡塔爾收買8名厄瓜多爾球員消息，雖然未有證據進行調查，但對於今屆賽事嘅公平性已響起警號。據英國《每日郵報》報道，國際足協(FIFA)近日再接報，指卡塔爾喺熱身賽入面獲得12碼次數多到「唔尋常」，而FIFA周六(19日)委任意大利籍球證奧薩度執法揭幕戰，勢必成為焦點。

根據《每日郵報》報道，FIFA近日接獲通知，指卡塔爾喺世界盃前連串熱身賽中，獲得12碼次數之多極唔尋常，務求令卡塔爾有好成績嚟迎接決賽周，而且相關嘅熱身賽全部都係閉門進行，兼且冇任何轉播。報道指卡塔爾由7月至今，一共踢咗7場熱身賽，FIFA目前會留意事態發展。

傳聞滿天飛之下，揭幕戰嘅執法球證亦備受注目，FIFA宣布委任意大利球證奧薩度執法，呢位46歲判官上屆世盃曾擔任VAR球證，上年歐國盃亦吹過3場賽事，亦曾執法過2020年歐聯決賽，今屆係佢第1次喺世界盃決賽周執法。