香港隊　讓路「七欖」3月國際賽期焗住出外

為慶祝自2018年啟用後入場達100萬人次，賽馬會香港足球總會訓練中心（FTC）周六（19日）舉行慶祝活動，並邀請文化體育及旅遊局局長楊潤雄、馬會行政總裁應家柏、港協暨奧委會會長霍震霆、足總副主席霍啟山，以及足總主席貝鈞奇等出席。活動上被問及香港足球代表隊在明年3月國際賽期的友賽安排時，足總方面回應指由於與要配合「香港國際七人欖球賽」，港隊屆時難以在香港大球場主場出擊，需要安排出外作客。

有份出戰「亞洲盃」決賽周的港隊，9月曾於主場兩次友賽緬甸，其中在香港大球場舉行的賽事，吸引逾12,000名球迷入場支持。足總方面表示原本計畫於明年3月底國際賽期，再為港隊安排主場出擊，惟由於香港大球場要保養草皮，以準備明年3月底至4月初舉行的「香港國際七人欖球賽」，港隊屆時將無緣亮相香港大球場。

足總表示旺角大球場等其他本地球場因容量較小，難以滿足球迷需求，遂決定讓港隊在3月離港作賽，對手有待落實，並續指會爭取在6月再舉行港隊主場賽事。

至於明年賀歲盃安排，足總表示正在研究關方案，但承認現時邀請外隊來港作賽有難度，能否以過往形式舉行，仍是未知之數。

早前楊潤雄回應立法會議員的質詢時，提到正探討香港球會參與內地聯賽的可能性，足總表示有關概念方向正確，長遠有助提升港隊球員水平，但強調所有具體安排，都有待與港超聯賽會商討。