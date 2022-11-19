PUMA FOOTBALL SE7ENS明年2月麥花臣爆發

PUMA Coach Team由郭嘉諾、盧比度、法比奧及唐建文組成。 （PUMA提供圖片）

一直鼓勵每位熱愛足球的朋友都要踢出真我，無所畏懼的PUMA Football，除一直支持本地職業球員、教練及學界賽事外，今季更鼓勵出生於2005-2006年，正準備計劃人生方向的新世代，放膽實踐自己的足球夢，舉行「PUMA FOOTBALL SE7ENS」。另外，PUMA Coach Team將揀選最具潛質的44名球員，接受專業訓練，並透過7人足球賽模式，選出當中最強，出席明年於西班牙舉行的暑期訓練營 (Laliga Summer Camp)，朝職業足球員之路進發。

PUMA Football 由即日起至本月(11月)27日(日)，接受有志成為職業足球員，並出生於2005-2006年的新世代，於網上報名參加「PUMA FOOTBALL SE7ENS」，並綜合各項條件而決定輪選名單。輪選日定於下月(12月)4日(日)假楓樹街7人足球場舉行。

PUMA Coach Team由郭嘉諾、盧比度、法比奧及唐建文組成，各人會根據參加者在技術測試及7人足球對抗的兩項表現，來選出培訓對象，最具潛質的44人，將會被各教練選入其隊中，於今年12月至明年1月期間，以專業方式作出針對性的訓練。

決賽將定於2023年2月5日(日)假麥花臣遊樂場舉行，全場「最有價值球員」（MVP）將獲PUMA及香港西甲足球學校贊助，明年暑假遠征西班牙參與暑期訓練營。至於「神射手」、「最佳龍門」及各隊的「最佳球員」，每名得獎者可獲PUMA贊助高達價值$7,000港元的產品。

截止日期：2022年11月27日(日)