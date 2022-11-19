港超聯　晉峰地頭出擊挑戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）頭場，晉峰於青衣運動場迎戰冠忠南區。主隊派出林駿杰把守大門，曾仲楠及葉卓文鎮守中路，伍家揚及林樂勤支援播磨浩謙爭取入球，費利浦薩就因傷缺陣。冠忠南區方面，鞠盈智重歸正選，聯同何振廷控制中場，史提芬彭利拿於前線擔正，艾華則先列後備。（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰正選：

1 林駿杰 ［GK］

4 曾仲楠

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

10 黃偉國

17 何思哲

20 鄭璟昊［C］

77 伍家揚

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周［C］

14 何振廷

19 簡嘉亨

22 謝朗軒

24 鞠盈智

26 陳凱柏

晉峰後備：

14 羅澔陽［GK］

16 何國泉［GK］

11 紀思昊

19 歐陽浩銘

28 邵昀俊

44 黃政德

72 翁嘉禧

75 周睿弘

80 班哲文

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

29 謝德謙［GK］

8 李嘉耀

18 艾華

20 游卓峰

21 冼柏德

23 容昊

27 盧錦宏

28 陳傲軒

44 劉學銘

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）重燃戰火，打頭陣有晉峰坐鎮青衣運動場，迎戰冠忠南區。「粉紅兵團」在艾斯達維回歸後走勢回勇，信心逐步提升；南區則希望延續「菁英盃」連勝勢頭，力爭在聯賽再嘗贏波滋味，雙方各有所求，必定使出渾身解數。（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰上場2比1擊敗深水埗，聯賽收獲兩連勝，主教練艾斯達維（Joan）更取得回巢後首場勝仗，他表示感到開心，盼藉此提升球隊士氣。對手冠忠南區連續兩場聯賽失分，Joan有信心球隊可以有好表現：「南區實力好強，踢法同我哋截然不同，好體力化同硬淨，一定要留心佢哋反擊同高波，但我哋絕對有力同對方一戰。」陣容上，有傷在身的中堅艾拔簡勞繼續缺陣。

前鋒黃偉國上場相隔兩個月再建功，他希望未來可以繼續進步，今場面對勁旅冠忠南區，目標為有分落袋：「增強番信心，整體狀態亦都上升緊 ，只係有時傳波選擇方面要改善，同埋起腳次數要多啲，希望今場起碼可以和波。」

上場於「菁英盃」險勝港會之後，南區要在聯賽找回勝利方程式，力圖一洗近兩場港超聯不勝頹風。今季首次面對晉峰，南區主教練鄭兆聰就希望球隊踢出應有水準：「知道對手呢幾場波嘅表現有改善，無論係死球或防守方面，進攻都有啲心思，所以我哋要更加集中。」上場賽前因不適而缺陣的佐佐木周，已經沒有大礙，有望與傷愈的鞠盈智齊齊重返大軍名單。

作為球隊中場大腦的鞠盈智，傷愈後已經重投操練，他承認球隊人腳儲備不算充裕，加上面對傷病情況，影響聯賽表現。「阿智」指出南區過去兩場贏波，有助提升士氣，並認為球隊實力在晉峰之上，是役會視3分為目標。