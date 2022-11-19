國際足協4月搞酒會　禁酒令被轟虛偽

國際足協(FIFA)喺世盃開鑼前突然頒布「禁酒令」，引起球迷極大反感，英國《每日鏡報》周六(19日)公開一段影片，顯示FIFA喺今年4月份世盃抽籤儀式後，曾經喺卡塔爾舉行盛大酒會，卡塔爾王室人員亦有出席，宴會中賓客飲用大量名貴香檳，令球迷質疑「只許高官飲酒、不許百姓隊啤」。

FIFA喺卡塔爾王室施壓下，世盃開鑼前48小時突然宣布禁酒，令習慣飲住酒睇波嘅球迷非常失望。最諷刺嘅係，球場內唯一有酒供應嘅地方，就係主要供FIFA官員同王室成員使用嘅貴賓廂，而英國《每日鏡報》公開嘅影片，更見到今年4月世盃抽籤後，FIFA喺卡塔爾舉行盛大酒會，英格蘭領隊修夫基等都有參與。

片段中見到有FIFA官員疑似飲醉酒，走到台上大聲唱歌：「Ole, ole, ole, Qatar, Qatar」，據當日會場內嘅侍應透露，宴會所用嘅全部都係名貴法國香檳，而一眾高官就「當水咁飲」。片段曝光後，大批網民狂插FIFA虛偽，對自己同對普羅球迷採雙重標準。

至於作為今屆世盃官方贊助商嘅百威啤酒，喺禁酒令宣布後即喺twitter發言：「好的，真係好尷尬......」但呢個帖文好快就被刪除，懷疑係受到FIFA壓力。