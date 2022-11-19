港超聯　冠忠南區1球小勝晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）頭場，晉峰於青衣運動場與冠忠南區正面交鋒，最終南區憑鞠盈智一箭定江山，以1比0擊敗晉峰。

主隊派出林駿杰把守大門，曾仲楠及葉卓文鎮守中路，伍家揚及林樂勤支援播磨浩謙爭取入球，費利浦薩就因傷缺陣。冠忠南區方面，鞠盈智重歸正選，聯同何振廷控制中場，史提芬彭利拿於前線擔正，艾華則先列後備。

15分鐘，鞠盈智左路擺大位施射僅告斜出，11分鐘後，陳凱柏左邊傳中，史提芬彭利拿門前頂入，但被越位在先。30分鐘，簡嘉亨右路發難，壓入禁區射門中網側。38分鐘，史提芬彭利拿接應傳中攻門被林駿杰救出，鞠盈智衝前補中，為球隊先開紀錄，晉峰隨後有葉卓文傷出，要由黃政德入替，南區以1比0領先完上半場。

冠忠南區換邊後得勢不饒人，川瀨浩太通過界外球戰術得到埋門機會，惟其攻門中楣彈出。晉峰之後先後換入紀思昊及班哲文，希望平反敗局，南區亦於72分鐘換入陳傲軒及艾華，嘗試加強側擊力。79分鐘，劉學銘逗入禁區，史提芬彭利拿近門一頂僅告高出。最終雙方未再增添紀錄，南區以1比0擊敗晉峰完場。