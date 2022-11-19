港超聯　東方主場激鬥理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）重頭戲，東方於旺角大球場主場出擊，與理文壓軸上演「東理大戰」。東方今場正選陣容作出一個調動，倒戈的黃皓雋復任正選，與孫銘謙及巴杜姆組成進攻三叉戟，高素巴耶夫與馬高斯兩位中堅，為把守大關的葉鴻輝築起防線屏障；理文則有上場贏波功臣張憙延今季首次擔正，夥拍艾華頓及加維蘭攻堅，黃威、顏樂楓及迪高坐陣中場，荷西安祖與列斯奧則負責鎮守後防中路，亞哥斯達及基華尼頓先列後備。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

東方正選：

1 葉鴻輝［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆 11 黃皓雋

16 梁振邦［C］

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧 [C]

3 徐宏傑

4 立花稜也

8 艾華頓

14 荷西安祖

16 顏樂楓

17 張憙延

22 加維蘭

23 黃威

33 迪高

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

5 朱康銘

10 蔡立靖

13 朱偉鈞

24 黃偉駿

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

5 余煒廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

18 許可臻

21 曾錦濤

26 黃俊皓

29 余沛康

44 中村祐人

91 基華尼頓

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）重頭戲，東方假旺角大球場主場出擊，與理文壓軸上演「東理大戰」。兩軍對上一次交手為6月「亞協盃」分組賽，惟自此之後，雙方陣容都出現變動，究竟理文能否洗脫「畀東方食硬」之標籤？還是東方繼續扮演「理文剋星」？老土點講句，踢過先知！矚目對決不容錯過。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

上場與標準流浪互交白卷的東方，聯賽至今4戰錄得2勝2和，乃今季聯賽唯一未敗之師，惟球隊要接連在聯賽硬撼理文和傑志兩支爭標分子，主教練盧比度（Chino）承認要保住不敗金身有難度。雖然早前於「亞協盃」曾以3比1擊敗理文，但Chino認為今時不同往日，尤其米基爾及費蘭度等球員離隊後，東方牌面上已不及理文。面對重重難關，Chino相信球隊已準備好應付更大挑戰：「我哋唔會失去信念，會盡力踢出我哋嘅部署，努力為對手製造麻煩。」

季前由理文轉投東方的黃皓雋（Anson），今場有機會倒戈面對舊主，他表示會以平常心面對：「都係希望可以幫球隊攞3分，落到場盡量發揮自己嘅踢法。」他認為球隊之所以能在聯賽保持0失球，全賴後場有具經驗球員壓陣，至於進攻方面，Anson就期待能進一步與孫銘謙和蔡立靖等好拍檔，擦出更多火花。

理文上輪以2比1險勝港會之後，成功鞏固前列位置。今場對手東方至今防守表現出色，主教練陳曉明對此不感到意外，並認為今場不易應付：「葉鴻輝係本地其中一位出色嘅門將，加上一對外援中堅，雖然可能覺得東方冇以前咁強，但對手人腳實力係幾好。」要撕破密集防線，理文除了要靠加維蘭及倒戈的艾華頓等前鋒之外，上場倦勤的洛迪古斯已經重投操練，惟馮慶燁則需繼續休養。

上場張憙延（Marcus）攻入今季開齋波兼絕殺對手，入球後的激動心情，Marcus依然記憶猶新：「可能上季喺港會場入過兩球，所以上場波更加敢起腳，信心大咗，好開心可以幫球隊攞晒3分。」今季不再是「菁英盃」適齡球員的Marcus，就希望捉緊每次上陣機會，進一步向教練證明自己。