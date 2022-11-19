希亞路：世盃揭幕！卡塔爾教頭大有來頭

世盃終於開打，揭幕戰由東道主卡塔爾對厄瓜多爾。不少香港球迷都不太熟悉卡塔爾，筆者在此先簡單介紹一下。卡塔爾主教練菲歷斯山齊士在該國球壇打滾多年，他之前曾任教青年軍，換言之，跟大部份的國家隊球員經已合作了一段長時間。

2019年亞洲盃，這位西班牙教練帶領卡塔爾首次稱王，表現令人喜出望外，加上國家隊一眾職球員為今次盛事，早已經在訓練營集訓了數個月，相信球員之間的聯繫也更加緊密。

其實卡塔爾的實力絕不如外界想像般差，陣中亦擁有好波之人，例如兩位曾短暫效力西班牙球會的前鋒艾莫爾斯阿里、翼鋒阿克林阿費夫，速度腳法兼備，是卡塔爾攻擊的泉源。

厄瓜多爾在過去20年多次成功打入世盃決賽周，早已累積一定大賽經驗，我認為在厄瓜多爾陣中，表現較為突出的是效力白禮頓的摩西斯卡些度，有可能會在今屆賽事成為一位耀眼新星。另外，國家隊入球紀錄保持者安拿華倫西亞效率不俗，幾乎每兩場比賽就能夠取得一個入球，卡塔爾的後防今仗需要對他作出嚴密看管。

無疑，單論戰鬥力，厄瓜多爾可能較高些少，但卡塔爾嚴謹的備戰工作、加上地利因素，絕對有力一拚，今仗或可爆冷擊敗厄瓜多爾，旗開得勝。