港超聯　標準流浪火併深水埗

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周日（20日）「中銀人壽香港超級聯賽」繼續送上連場激戰，頭場由標準流浪坐鎮斧山道運動場迎戰深水埗，兩軍於聯賽同樣尚未打開勝利之門，為求「開齋」，定必「打甩髀」拚過你死我活。（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場聯賽對東方再次失分，各項賽事已經3場不勝，但技術顧問米路指球隊製造了不少具威脅埋門，踢出暫時表現最佳的一場。面對同屬榜下游球隊深水埗， 米路強調必須全取3分：「深水埗近期表現有改善，所以球隊一定要保持專注，今場贏波對我哋好重要，可以為球員減壓，同埋提升信心。」陣容上，林衍廷因早前對港會作出兇暴行為，今場仍然只能作壁上觀。

主力基藍馬因坐跨季波監，缺席了季初6場賽事，這名中堅坦言狀態正逐步提升，希望自己的復出，能幫助球隊提升成績。基藍馬今季夥拍巴西籍中堅賈思浩扼守中路，他對這位新拍檔讚不絕口：「賈思浩速度好快，我好鐘意佢嘅踢法，相信夾耐啲默契會更好，今場要繼續保持零失球，球隊再無失分空間。」

深水埗上場聯賽惜負晉峰，主教練郭嘉諾直言全隊上下皆感到失望，但他大讚球員在打少一人下沒有氣餒，成功爭取入球，希望之後會繼續進步。標準流浪於聯賽未嘗一勝，「嘉諾Sir」認為對方暫時仍未上力，希望今場可以伺機搶分：「流浪實力係強，但港會喺斧山道都贏到；加上場地好大風，高波未必咁有着數，反而我哋踢地面組織更有優勢。」不過，上場領紅的奧恩博需要停賽，而泰亞高亦因傷上陣成疑。

上場後備入替的翼鋒尼高拉斯（Nicholas），攻入職業生涯首球， 但他承認狀態仍未十足，自己會努力訓練，希望可以重返正選陣容。深水埗聯賽目前全敗，Nicholas卻表示未感到太大壓力，今場會全力以赴：「目標當然係贏波，不過流浪有好多具超聯經驗球員，一定唔會易踢，要踢出賽前部署先有希望搶到分。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：4.金旻奎 89.賈思浩 55.基藍馬 19.姚浩明

中場：12.盧均宜 33.法蘭度 10.林嘉緯

前鋒：7.劉智樂 9.林學㬢 90.祖連奴

深水埗

門將：1.王子聰

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：8.尼高拉斯 10.劉浩霖 12.黎格爾 6.周家樂 9.羅港威

前鋒：39.鄧子均 21.陳灝