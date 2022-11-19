港超聯　傑志叉足電恭迎和富大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，由傑志於旺角大球場鬥和富大埔。傑志正全力追趕榜首理文，當然力爭延續勝利；至於和富大埔，剛簽入巴西籍翼鋒雷仙奴，此子更有望上演處子戰，表現隨時為球迷帶來驚喜，「藍綠大戰」一即發。（港台電視32、on.cc東網周日晚上6時直播）

經歷「9日3戰」的傑志，上場「菁英盃」在大幅輪換下，兩球擊敗香港U23，各項賽事豪取3連勝，總監兼主教練朱志光透露一眾主力體能充沛，只有巴爾拿、杜馬思因傷缺陣，對大埔會強陣出擊。大埔雖然屬於新升班球隊，但「朱Sir」提醒球員不可輕敵：「大埔以往喺港超成績唔錯，好多球員都經驗豐富，而兩個原有嘅巴西球員都有一定能力，不過新外援就唔太認識，希望順利拎到3分。」

白星馳（Jordan）養傷近3個月後，上場復出兼踢足全場，對此他謂感覺良好，並滿意自己的表現，相信很快可以比現在更弗。「藍鳥」目前不乏左閘人選，Jordan承諾盡力爭取更多上陣機會：「加盟之前都知我踢個位競爭好大，但反而咁樣會更有動力去逼自己進步，我會落力啲訓練，享受喺傑志嘅每一日。」

近兩場聯賽保持不敗的和富大埔，賽前宣布簽入27歲巴西翼鋒雷仙奴加強攻力，這位「綠戰士」10號仔已經隨球隊操練一段時間，主教練李恆匯認為新援實力無庸置疑，並透露今場很大機會派其上陣。今季不少球隊面對傑志都踢得保守，「匯Sir」坦言大埔亦不例外：「睇到傑志啱啱『菁英盃』出晒𡃁仔，呢場一定強陣應戰，正好畀我哋班球員感受咩係真正強隊，呢場球隊一定會先做好防守。」

今季出任防守中場的馮冠鳴（Aries），上場後備上陣傷愈復出。今場要挑戰強敵傑志，Aries提醒隊友要保持高集中力，並續指不會畏懼對手：「我哋一定會以攞分為前提去踢，無論對咩對手，我哋都係以一樣心態應戰，就係要咬住到最後1分鐘，唔好畀佢哋覺得我哋係咁易啃。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 23.佐敦布朗

中場：15.羅拔圖 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫

和富大埔

門將：63.李瀚灝

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 26.李家豪 31.翁煦濤

中場：17.陳曉鋒 67.利馬 4.馮冠鳴

前鋒：10.雷仙奴 20.保連奴 9.鍾偉強