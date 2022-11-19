港超聯　理文1球險勝東方

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場爆發「東理大戰」，東方坐鎮旺角大球場迎戰理文。結果「黃黑軍團」憑加維蘭，上半場攻入全場唯一入球，以1比0擊敗東方，報「亞協盃」分組賽落敗一戰之仇。

東方今場正選陣容作出一個調動，倒戈的黃皓雋復任正選，與孫銘謙及巴杜姆組成進攻三叉戟，高素巴耶夫與馬高斯兩位中堅，為把守大關的葉鴻輝築起防線屏障；理文則有上場贏波功臣張憙延今季首次擔正，夥拍艾華頓及加維蘭攻堅，黃威、顏樂楓及迪高坐陣中場，荷西安祖與列斯奧則負責鎮守後防中路，亞哥斯達及基華尼頓先列後備。

「黃黑軍團」開局就是較為主動的一方，5分鐘，加維蘭接應張憙延傳中，楔前柱攻門不中目標。10分鐘，顏樂楓的遠射又被葉鴻輝沒收。4分鐘後，亞歷斯祖禁區外拉弓抽射，被理文門將袁皓俊托出底線。17分鐘，今場表現活躍的張憙延，與隊友撞牆配合後殺落底線，窄位起腳被葉鴻輝接實。

理文在26分鐘成功打破缺口，梁振邦解圍之際，皮球被列斯奧鏟前，落在禁區內加維蘭腳下，這位西班牙射手成功把握機會，射破葉鴻輝十指關。36分鐘，張憙延落底傳中，艾華頓的射門被東方守將擋走，其後張憙延自己推入大位起腳，又柱邊出界。43分鐘，艾華頓禁區外右腳笠射，被葉鴻輝托出底線

換邊後，落後的東方嘗試反撲，51分鐘，黃皓雋禁區外一腳遠射，被袁皓俊一抱入懷。理文嘗試拉開比數，可惜艾華頓一次長驅直進後起腳，未有對葉鴻輝構成威脅。東方其後換入蔡立靖，理文則派出基華尼頓及亞哥斯達。

72分鐘，胡晉銘交出直線，可惜孫銘謙來遲一步，被袁皓俊出迎沒收。3分鐘後，艾華頓突破東方防線傳中，不過基華尼頓的射門，就被葉鴻輝撲出。東方比賽尾段未放棄，88分鐘，巴杜姆傳中，蔡立靖頭槌攻門，理文好在有袁皓俊作出精彩撲救，幫助球隊力保不失。結果理文將1比0勝局保持到完場，成為今季首次「東理大戰」的贏家。