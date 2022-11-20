法國衞冕受致命打擊　賓施馬再傷緣盡世盃！

力圖衞冕世盃嘅法國隊，喺決賽周展開前1日受到致命打擊，「金球獎」前鋒賓施馬周六(19日)復操即再次受傷，經軍醫檢查後證實大腿傷患嚴重，法國足總周日(20日)發聲明宣布賓施馬將緣盡今屆世盃，領隊迪甘斯表示對呢個結果「極度傷心」。

34歲嘅賓施馬今季喺皇家馬德里受到傷患困擾，11月份只係踢過26分鐘比賽，周六係佢抵達卡塔爾後首課操練，但喺一次衝刺練習入面突然覺得大腿劇痛，MRI檢查後發現肌肉有撕裂問題，將要缺席3個星期，最快要去到4強至決賽先有機會復出，法國足總就決定忍痛放棄。

法國領隊迪甘斯表示：「我為賓施馬感到極度傷心，佢一直以世界盃為最大目標，雖然依家受到咁大打擊，但係我對法國團隊仍然充滿信心，我哋會盡最大努力去迎接面前任何挑戰。」賓施馬受傷後，佢嘅箭頭位置預計會由另一老將基奧特頂上。

賓施馬係2014年世盃法國隊首席射手(3球)，但之後因為捲入勒索隊友醜聞而被國家隊放逐5年，直到上年先至獲法國重召，而佢近幾季亦登上足球生涯巔峰，上月更勇奪球員最高殊榮「金球獎」。今次係自丹麥名將西蒙遜(77年金球獎得主)缺席1978年世盃後，首次有膺屆金球獎得主冇份踢當屆世盃。

賓施馬事後喺社交網發文表示：「喺我嘅生活入面，從來冇試過放棄，但今日我必須為球隊着想，正如我一直以來所做。理性話畀我知，我要將自己個位置，留畀一個可以幫助法國喺世盃取得成功嘅人，多謝大家嘅關心、祝福同支持。」

法國今屆世盃身處D組，首場分組賽會喺周三(23日)凌晨對澳洲，同組仲有丹麥同突尼西亞，國際足協容許球隊喺首場分組賽前更換大軍名單，法國足總目前仍未決定會唔會補選球員代替賓施馬嘅位置。