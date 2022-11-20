英格蘭成世盃最貴球隊 比寧咸值2.02億歐元

瑞士著名體育研究機構CIES(足球天文台)，喺世盃開鑼戰公布今屆最值錢球隊排行榜，擁有哈利卡尼、史達寧等大量英超球星嘅英格蘭，全隊總值近15億歐元排第1位，中場祖迪比寧咸就以2.02億歐元身價，成為今屆決賽周最值錢球員。

CIES報告統計今屆世盃合共831個球員，總身價高達150億歐元，當中英格蘭球員總值約14.99億歐元排榜首，力壓5屆世盃冠軍巴西(14.55億歐元)，衞冕嘅法國就以13.37億歐元排第3位。前10名最值錢球隊當中，有7隊係嚟自歐洲。至於總值最低嘅係中北美洲球隊哥斯達黎加，全隊加埋只值2,300萬歐元。

球員方面，英格蘭19歲中場新星祖迪比寧咸以2.02億歐元排No.1，巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞以2.01億歐元僅僅落後。CIES用一套科學程式評估全球球員價值，當中包括球員嘅合約年期、年齡、狀態同足球履歷等因素。

世界最值錢球隊排名Top10

排名●球隊●總值(歐元)●最高身價球員(價錢/歐元)

1●英格蘭●14.99億●祖迪比寧咸(2.02億)

2●巴西●14.55億●雲尼斯奧斯祖利亞(2.01億)

3●法國●13.37億●基利安麥巴比(1.85億)

4●西班牙●12.01億●柏迪(1.58億)

5●葡萄牙●11.54億●魯賓戴亞斯(1.18億)

6●德國●10.20億●穆斯亞拿(1.51億)

7●荷蘭●7.56億●法蘭基迪莊(1.10億)

8●阿根廷●7.48億●拿達路馬天尼斯(9,900萬)

9●烏拉圭●5.90億●費達歷高華維迪(1.23億)

10●比利時●5.62億●泰拔高圖爾斯(6,600萬)