恩法天奴瘋狂記者會　連環爆Seed惹爭議

世界盃開鑼前夕，國際足協會長恩法天奴舉行記者會，這位足球最高話事人在長達1個鐘頭的記招中，駁斥外界對卡塔爾世盃的各種指控，同時爆出大量驚人言論，怒斥一眾歐洲國家醜化卡塔爾，更沒有資格為其他人進行「道德教育」。

2016年出任國際足協會長的恩法天奴，在記者會一開始即向歐洲國家「開火」：「我們最近從歐洲及西方國家上了很多課堂，但我看歐洲人在過去3,000年的所作所為，應該要為未來3,000年道歉，才有資格為其他上道德課堂。」恩法天奴直指歐洲國家都是「偽善」。

對於外界不斷批評國際足協將世盃主辦權交予卡塔爾，恩法天奴就極力反駁：「國際足協是足球機構，不是政治組織，所有國家都可以舉辦世盃，如果北韓想辦的話......事實上我幾年前就曾邀請北韓與南韓合作舉辦女子世盃，最終沒有成功，但我會再嘗試100次，改變是要讓他們參與，而不是單靠喝罵。」

關於臨時推行球場內禁止飲酒的命令，恩法天奴又語出驚人：「首先要強調，所有決定都是卡塔爾和國際足協共同協商，在10個球迷區當中，有超過200個地方可以買到啤酒，我個人認為，一天內3個小時不喝酒應該不會死人。法國、西班牙、葡萄牙都有類似禁令，只因卡塔爾是穆斯林置家就被放大。」