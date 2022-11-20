港籃世界排名升7位　亞盃外下一輪對手落實

香港男子籃球隊在FIBA最新公布的世界排名榜中，憑着亞洲盃外圍賽預賽擊敗新加坡的勝仗，躍升7級至115位。

港籃本月完成於印度舉行的亞盃外第一輪預賽，與兩支世界排名都比香港高的關島及新加坡交鋒，在蔡再懃、楊睿騏擔當得分重心、配合年輕高大內線球員葉耀邦、卜聿揚、胡卓斌及鄧志恒等新一代球員協力下，以74比50擊敗新加坡，另一仗更以3分之微惜敗於關島，表現令球迷欣喜。港籃的排名從122上升至115位，成為亞洲區其中一支躍升最多的球隊，新加坡跌一級至114位；關島升5級排82。泰國及越南亦分別上升10位及7位。

港籃欲進一步提升世界排名的機會，將是明年2月的亞盃外第二輪預賽，6支球隊香港、馬來西亞、泰國、蒙古、關島及新加坡於F組爭4個出線名額。按賽制，第一輪港籃對關島及新加坡的成績將直接帶入第二輪，故港籃爭取出線，必定要在其他對手身上拿下一至兩場勝仗。

亞洲盃外圍賽預賽第二輪

F組

泰國（世界排名92）

蒙古（世界排名106）

馬來西亞（世界排名113）

關島（世界排名82）

香港（世界排名115）

新加坡（世界排名114）

*6隊爭4個出線名額