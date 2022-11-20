世盃開鑼喇！卡塔爾揭幕鬥厄瓜多爾搶頭炮

世盃決賽周今晚開波喇！揭幕戰由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾，原本係史上最弱戲碼揭幕戰，但由於賽前爆出「假波疑雲」，指卡塔爾用740萬美元收買8名厄瓜多爾球員，內定卡塔爾贏1比0，備受全球關注，預料雙方球員會特別小心，避免犯錯惹上踢假波嫌疑，加上厄瓜多爾近7場比賽總入球全開2球或以下，最好博中位數2.5球嘅入球細。（Viu TV 99、Now 618及616周一凌晨零時直播）

卡塔爾被指係史上最弱東道主，之前從未踢過世盃決賽周，球員全部效力當地聯賽，如非身為東道主，唔需要踢外圍賽爭晉級，卡塔爾都未必踢到今屆決賽周。

不過，呢個西亞小國勝在有錢，由當年涉嫌賄賂國際足協官員，「買起」主辦權，到依家又盛傳斥巨資收買對手「放水」，所以千祈唔好睇小卡塔爾「無形之手」嘅力量，即使整體實力及大賽經驗唔及厄瓜多爾，但今場揭幕戰隨時會有「驚喜」演出。

厄軍鬥亞洲隊旺細

至於南美洲球隊厄瓜多爾有唔少球員喺歐洲主流聯賽搵食，包括效力英超白禮頓嘅摩西斯卡些度，但佢哋過往出戰國際賽表現欠佳，包括今屆在內，僅曾4次打入世盃決賽周，對上一次係2014年分組賽出局。

雖然厄瓜多爾攻力欠佳，但防守尚算不俗，曾於南美區外圍賽打和巴西及阿根廷1比1。球隊為備戰今場大戰，近3場熱身賽都安排同亞洲球隊交手，包括對沙特阿拉伯、日本及伊拉克，全部踢成0比0。

傳出卡塔爾收買厄瓜多爾球員「放水」之後，依家全世界睇到實呢場賽果，厄軍球員應該唔敢亂嚟，但又唔可以得罪「老細」，最好應該係悶和了事，捧入球細最明智。