荷蘭19歲天才變萬人迷　潛力勁過麥巴比

荷蘭主帥尹戈爾今次徵召4位「00後」小將參加世界盃，最受注目必一定年僅19歲嘅沙維西蒙斯，呢位擁有蘇里南血統嘅進攻中場細細個已被譽為難得一見嘅天才級球員，佢唔止好波，而且人氣高企，社交網Instagram「粉絲」數目近430萬，紅過唔少當打球星。

沙維西蒙斯12年前加入巴塞隆拿青年軍，被睇好會成為下一位美斯，網上有大量佢嘅「球王片」，皇馬、車路士等豪門曾試圖簽入呢位新星，結果3年前落入巴黎聖日耳門(PSG)之手。

呢位「辮子頭」今年1月法足盃PSG對瓦納，助攻基利安麥巴比入波，堪稱兩大天才世紀合作。不過，PSG始終太多球星，沙維西蒙斯上季僅上陣9次，佢今夏轉投燕豪芬，踢荷甲超晒班，已經有8球進帳，射手榜上僅少過隊友加普1球，尹戈爾都被打動，揀選從未為荷蘭大國腳上陣嘅沙維西蒙斯參加世界盃。

雖然沙維西蒙斯已轉投燕豪芬，但PSG仍然有回購權，將於2023年夏天生效，只要沙維西蒙斯繼續有好表現，隨時有望重返PSG，特別係經常傳出基利安麥巴比想離開PSG，沙維西蒙斯將來或會成為麥巴比接班人。