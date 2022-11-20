英格蘭威爾斯照戴彩虹袖標　唔理國際足協

英格蘭及威爾斯確認，世盃期間使用彩虹袖標，以支持「One Love」運動，至於國際足協發起嘅慈善宣傳活動就放埋一邊。

英格蘭及威爾斯將在世盃上由隊長戴上彩虹袖標，威爾斯發表聲明：「我們全力支持One Love運動，使用彩虹袖標，儘管國際足協對此沒有回應。」除上述兩隊，荷蘭、比利時、丹麥、法國、德國、瑞士齊響應在世盃上使用彩虹袖標，以反對歧視，不過該6國仍未表態，至於英格蘭及威爾斯可能因為忽略國際足協慈善活動而面臨罰款。

彩虹袖標由荷蘭發起，主要傳遞反歧視信息，輿論將此運動與LGBT(同性戀、雙性戀、變性者)小眾群體與卡塔爾聯繫，卡塔爾法例規定，同性性行為屬刑事罪行，違法者可被判監7年處罰。

面對各國的「One Love」運動，國際足協則推出「Football United World」慈善活動，包括促進健康、團結、反歧視、環保、保護兒童及分享食物等主題，國際足協向各參賽隊分發相關隊長袖標。