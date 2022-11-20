港超聯　標準流浪變陣火併深水埗

2022年11月20日 14:05
  • 東網電視
    更多新聞短片
    【東網按次收費直播】
    https://tv.on.cc/oncchkpl/index_tc.html　　
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）繼續連場激戰，打頭陣有標準流浪坐陣斧山道運動場迎戰深水埗。兩軍都要爭取聯賽首勝，其中主隊流浪門將位置改由梁興傑把關，林遼太復任正選，「宜嘉就做」組合繼續擔正，為劉智樂及祖連奴等前鋒輸送彈藥；深水埗今場以全華班應戰，屠俊翹重返正選大軍，聯同嚴啟華與陳靜謙等鎮守後防，劉浩霖在中場負責串聯。（on.cc東網周日下午3時直播）
    標準流浪正選：
    11 梁興傑 [GK]
    4 金旻奎
    5 林遼太
    7 劉智樂
    10 林嘉緯 [C]
    12 盧均宜
    19 姚浩明
    55 基藍馬
    77 簡古爾
    89 賈思浩
    90 祖連奴
    深水埗正選：
    17 屠俊翹 [GK]
    5 陳靜謙
    6 周家樂
    9 羅港威 [C]
    10 劉浩霖
    11 黃靖揚
    12 黎格爾
    18 嚴啟華
    23 杜國榆
    39 鄧子均
    41 梁星耀
    標準流浪後備：
    1 盧兆崎 [GK]
    2 楊學敏
    9 林學曦
    14 余在言
    18 楊迪麟
    20 陳曜燃
    22 陳耀祖
    23 謝偉俊
    25 馬文政
    29 呂卓芹
    33 法蘭度
    94 韋健豪
    深水埗後備：
    1 王子聰 [GK]
    28 戴廷匡 [GK]
    31 鄔智銘 [GK]
    3 史提芬
    8 尼高拉斯
    13 鄧港桁
    14 烏哲里
    19 黃天朗
    21 陳灝
    22 林永志
    62 諸榮祖
    91 泰亞高