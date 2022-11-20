港超聯　標準流浪變陣火併深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）繼續連場激戰，打頭陣有標準流浪坐陣斧山道運動場迎戰深水埗。兩軍都要爭取聯賽首勝，其中主隊流浪門將位置改由梁興傑把關，林遼太復任正選，「宜嘉就做」組合繼續擔正，為劉智樂及祖連奴等前鋒輸送彈藥；深水埗今場以全華班應戰，屠俊翹重返正選大軍，聯同嚴啟華與陳靜謙等鎮守後防，劉浩霖在中場負責串聯。（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

19 姚浩明

55 基藍馬

77 簡古爾

89 賈思浩

90 祖連奴

深水埗正選：

17 屠俊翹 [GK]

5 陳靜謙

6 周家樂

9 羅港威 [C]

10 劉浩霖

11 黃靖揚

12 黎格爾

18 嚴啟華

23 杜國榆

39 鄧子均

41 梁星耀

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

2 楊學敏

9 林學曦

14 余在言

18 楊迪麟

20 陳曜燃

22 陳耀祖

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

33 法蘭度

94 韋健豪

深水埗後備：

1 王子聰 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

3 史提芬

8 尼高拉斯

13 鄧港桁

14 烏哲里

19 黃天朗

21 陳灝

22 林永志

62 諸榮祖

91 泰亞高