港超聯 標準流浪變陣火併深水埗
2022年11月20日 14:05
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）繼續連場激戰，打頭陣有標準流浪坐陣斧山道運動場迎戰深水埗。兩軍都要爭取聯賽首勝，其中主隊流浪門將位置改由梁興傑把關，林遼太復任正選，「宜嘉就做」組合繼續擔正，為劉智樂及祖連奴等前鋒輸送彈藥；深水埗今場以全華班應戰，屠俊翹重返正選大軍，聯同嚴啟華與陳靜謙等鎮守後防，劉浩霖在中場負責串聯。（on.cc東網周日下午3時直播）
標準流浪正選：
11 梁興傑 [GK]
4 金旻奎
5 林遼太
7 劉智樂
10 林嘉緯 [C]
12 盧均宜
19 姚浩明
55 基藍馬
77 簡古爾
89 賈思浩
90 祖連奴
深水埗正選：
17 屠俊翹 [GK]
5 陳靜謙
6 周家樂
9 羅港威 [C]
10 劉浩霖
11 黃靖揚
12 黎格爾
18 嚴啟華
23 杜國榆
39 鄧子均
41 梁星耀
標準流浪後備：
1 盧兆崎 [GK]
2 楊學敏
9 林學曦
14 余在言
18 楊迪麟
20 陳曜燃
22 陳耀祖
23 謝偉俊
25 馬文政
29 呂卓芹
33 法蘭度
94 韋健豪
深水埗後備：
1 王子聰 [GK]
28 戴廷匡 [GK]
31 鄔智銘 [GK]
3 史提芬
8 尼高拉斯
13 鄧港桁
14 烏哲里
19 黃天朗
21 陳灝
22 林永志
62 諸榮祖
91 泰亞高