港超聯　標準流浪聯賽開齋　4蛋贈深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）繼續第6輪爭奪，打頭陣的標準流浪坐陣斧山道運動場迎戰深水埗。結果流浪憑簡古爾、姚浩明、余在言及祖連奴各入一球，以4比0擊敗深水埗，斬獲今季聯賽首勝。

兩軍都要爭取聯賽首勝，其中主隊流浪門將位置改由梁興傑把關，林遼太復任正選，「宜嘉就做」組合繼續擔正，為劉智樂及祖連奴等前鋒輸送彈藥；深水埗今場以全華班應戰，屠俊翹重返正選大軍，聯同嚴啟華與陳靜謙等鎮守後防，劉浩霖於中場負責串聯。

率先入局的流浪，2分鐘有盧均宜禁區頂推大位施射，被屠俊翹輕鬆接實。深水埗站穩陣腳，開始積極逼搶，一度將流浪壓制於半場。7分鐘，黃靖揚接應周家樂直線，禁區內攻門被梁興傑擋走。19分鐘，梁星耀的頭槌攻門，亦威脅不到梁興傑。

輪前場把握力，流浪今場更勝一籌，25分鐘流浪長傳攻勢，簡古爾搶到第二落點，推橫勁射得手，攻入加盟後的開齋波，兼為球隊先拔頭籌。32分鐘，祖連奴沿左路突破入禁區被鏟跌，球證直指12碼，操刀的姚浩明一蹴而就，幫助流浪完半場前拉開比數。

換邊後，兩球在手流浪換入余在言及韋健豪，繼續對深水埗防線施壓，50分鐘，林遼太接應角球頭槌頂斜。1分鐘後，祖連奴傳中省到陳靜謙直飛向球門，屠俊翹回身夠快撲出底線。55分鐘，簡古爾推入禁區被深水埗守將解圍不遠，余在言後上一射中鵠，為流浪贏到3比0。

落後的深水埗絕非全程挨打，58分鐘，今場進攻表現活躍的黃靖揚，接應直線後上攻門僅中網側。1分鐘後，祖連奴接應長傳單刀赴會射入，為球隊錦上添花。76分鐘，黃靖揚侵犯祖連奴，被球證兩黃一紅驅逐出場。打少一人的深水埗最終無力回天，流浪以4比0取勝，今季聯賽首次全取3分。

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