香港東方計劃進軍CBA　盼啟德體育園成「主場」

香港東方周日（20日）宣布回歸ABL，東方體育會副主席游永強同時帶來重磅消息，指球隊計劃進軍CBA，形容為「萬事俱備，只欠東風」，期望最早於2024年啟德體育園落成後實現。

政府《施政報告》提到，會支持本地球會參與中國內地的大型賽事。游永強表示ABL已是東南亞頂級賽事，東方一直期望北上進軍CBA，已做相關準備，包括場地、青訓和提高球隊實力：「準備工作已八八九九，萬事俱備，只欠東風。但要視乎中國籃協政策，並藉ABL成績證明我們符合CBA要求。」

CBA採主客制，游永強期望啟德體育園成為東方「主場」，並最早於2024年體育園落成後，成為CBA一分子：「隨著體育園落成，香港有一個適合舉辦大型賽事的硬件，等到CBA開放給香港球隊加入，我很有信心我們合乎條件。」他透露東方正於新界區興建訓練基地，預計明年2、3月完成審批，並於同年啟用。東方亦會爭取與CBA球隊進行友誼賽，提高實力。

事實上，香港球隊進軍中國早有先例，香港飛龍於2002/03賽季加盟CBA，陣中有本地名宿呂楚威，惟主場設於深圳，在26場常規賽僅得1勝，續因資金問題解散。