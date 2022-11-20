香港東方宣布參加ABL　千萬班費迎接新季

香港職業籃球隊香港東方周日（20日）宣布參加明年1月舉行的ABL東南亞邀請賽，東方體育會副主席游永強透露今季班費接近一千萬，現正積極組軍，另外亦有計劃爭取在香港主辦決賽周賽事。

ABL東南亞職業籃球聯賽自2020年因疫情停擺，時隔近3年終於回歸，並以ABL東南亞邀請賽形式舉行。應屆甲一亞軍東方宣布參賽，連同泰國曼谷老虎 (Cooly Bangkok Tigers)、新加坡騰飛之獅 (Singapore Slingers)、澳門黑熊 (Macau Black Bears)、 菲律賓三寶顏勇士 (Zamboanga Valientes)、馬來西亞森美蘭金群利 (NS Matrix)、越南西貢熱火 (Saigon Heat)、印尼泗水羅浮宮 （Surabaya Louvre)共有8隊參賽。新季ABL常規賽有4個分站，分別於新加坡 (1月2至8日)、印尼 (1月12至18日)、馬來西亞 (2月3至8日)及越南(2月12至17日)上演，每隊會打14場比賽，頭4名球隊將晉級季後賽。今季外援名額和以往不同，每隊將有3個世界外援加一個血緣外援。

東方體育會副主席游永強表示，「今季班費和之前一樣接近一千萬，ABL有4個分站，但由於香港還有疫情管制，假如兩站時間接近的話，可能不回港在外訓練，預計開支會更大，但班費方面沒有問題。」東方球員十月尾完成甲一賽季後開始放假，部分球員隨香港隊參加亞洲盃外圍賽預賽，並於14日回港，球隊將於周一（21日）復操，備戰ABL。

組軍方面，香港東方領隊蔡芳裕指球隊正積極羅致新球員，預計12月中會有大軍名單。前南青外援中鋒麥洛連是日有份出席記者會，蔡Sir指他明天起將參與球隊訓練，最終能否入選大軍名單視乎教練決定。上月衞冕甲一的南華宣布重組，其中主將梁兆華完季後離隊，蔡芳裕表示，「每個（南華）球員都是我的目標，歡迎大家來投。」他一再強調最終名單需由教練積高柏利施域敲定。

決賽周將於3月3至15日舉行，游永強表示已向賽會提出香港申辦賽事的意願，結果有待落實。蔡芳裕補充，「現時香港『0+3』防疫措施下，我們會和政府討論球隊來港能否獲得豁免等事宜，希望為香港球迷帶來好消息。」