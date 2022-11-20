世盃「神獸」現身　睇好英軍唔揀卡塔爾

期待已久的世界盃「神獸估波」終於出現了，英格蘭將會周一亮相對伊朗，香港球迷當然想三獅兵團可以先拔頭籌，今次找來駱駝Camilla預測一下，睇下牠的眼光又如何！

Camilla是來自英國萊斯特郡，牠的主人在畫架上放了英格蘭及伊朗國旗，背後放了小食，Camilla幾次踱步後就吃了英格蘭那邊的小食，預測英軍可以取勝。Camilla的主人Jenny稱：「我們在畫架上放了這兩個國旗，每次牝都是走到英格蘭的一側。」英格蘭今屆世盃與伊朗、美國及威爾斯同屬B組，以實力及經驗，應該可以穩陣以首名出線。

駱駝在卡塔爾有特別的地位，而Camilla的主人表示這位「毛孩」預測力很強，過往「未錯過」，「牠意志堅強，似乎總是知道什麼時候吃飯，我們對牠預測世界盃的結果能力有信心。」Camilla亦有預測東道主卡塔爾與厄瓜多爾的揭幕戰，則揀選厄瓜多爾可以贏，信不信由你！

歷屆世界盃出現不少神獸預測賽果，2014年都曾經有駱駝預測，而講到最為人熟悉的世盃神獸，肯定是八爪魚保羅，當年保羅在2010年世界盃貼德國所有賽事全部命中，被封為「章魚帝」，死後還獲得水族館建雕像紀念，認真巴閉！