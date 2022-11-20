港超聯　港會2比1力挫香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）賽事，港會主場迎戰香港U23，最終主隊憑里奧補時階段頂入，以2比1擊敗對手。

港會今場由杜國樑及菲杜化鎮守中路，喜比特聯同溫俊負責中場掃蕩，前線由福保羅和里奧擔正。香港U23方面，羅曉聰，黃浩然及袁世傑3名超齡球員悉數上陣，鄧筵霑與黎培基，為袁世傑輸送彈藥。

8分鐘，港會即憑蕭嘉明開角球直接入網，率先取得領先。香港U23落後下隨即反撲，14分鐘，鄧筵霑中場推順後施射，被費查接實，5分鐘後，香港U23角球攻勢，袁世傑起腳中楣，不過梁煒烽及時補中，為球隊追成1比1。26分鐘，李小恆左路大位起腳射門，龐焯熙成功接實，隨後戰情膠着，兩隊以1比1打和完上半場。

香港U23換邊後繼續佔據主動，到58分鐘，主隊以安高沙入替福保羅，冀加強攻勢。65分鐘， 李樂謙右路傳中，羅曉聰在對方球員防守下攻門僅僅斜出，7分鐘後，安高沙接應隊友頭槌二傳射門，未能攻球龐焯熙十指關。75分鐘，香港U23黃金機會，陳潤潼右路傳中，李樂謙無人看管下頭槌攻門僅告斜出，11分鐘後，梁煒烽主射罰球高出，但正當雙方看似打和之際，安高沙補時階段傳中，里奧成功頂入，最終港會以2比1勝出。