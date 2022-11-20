港超聯　傑志4球輕取和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，由傑志於旺角大球場鬥和富大埔。結果傑志雖然有丹恩奴域下半場射失12碼，但仍憑明加索夫、基爾頓和羅拔圖各入一球，以及對手馮冠鳴自擺烏龍，以4比0輕取大埔，各項賽事取得3連勝。

傑志為力追榜首理文，今場繼續強陣出擊，由保羅把關，基爾頓、米基爾坐鎮中場，入球重任落在丹恩奴域、明加索夫身上。至於客隊和富大埔，由加比爾夥拍李家豪扼守中路，新加盟的巴西翼鋒雷仙奴上演地標戰，與鍾偉強、王力威負責攻堅。

傑志開局就主動搶攻，對大埔禁區狂轟濫炸。8分鐘，明加索夫接應角球頭槌頂高。及後丹恩奴域和羅梓駿的射門，都無功而還。19分鐘，丹恩奴域接應傳中頂個彈地波，被李瀚灝救到中柱彈出，惟大埔未能及時將皮球解圍，被明加索夫成功補中，成功打破僵局。

比賽及後成為攻防戰，24分鐘，丹恩奴域禁區內再找到起腳機會，被及時出迎的李瀚灝擋走。33分鐘，基爾頓禁區頂推橫起腳，再僅僅高出。臨完半場前，大埔手榴彈戰術，雷仙奴的射門僅僅斜出。

易邊再戰，大埔變陣派出利馬及保連奴，企圖扭轉敗局，但先出招的依然是傑志，53分鐘，丹恩奴域回後，基爾頓禁區頂勁射破網，為球隊拉開比數。傑志得勢不饒人，60分鐘，基爾頓傳中，羅拔圖門前加一頭建功。3分鐘後，加比爾禁區內犯手球，傑志獲得12碼機會，不過丹恩奴域宴客。

比賽後段，傑志再換入沙根巴耶夫，83分鐘，這位後備兵左路急勁傳中，導致馮冠鳴自擺烏龍，傑志贏到4比0。大勢已去的大埔，比賽尾段都換走陳曉鋒等主力。87分鐘，艾力士接應傳中勁射中柱彈出。最終兩軍都未能在增添比數，傑志以4比0擊敗和富大埔。