墨西哥兩位五朝元老　睇齊「美C」

兩位球王美斯、C朗今屆一齊第5次出戰世界盃，追平賽事史上參加最多屆紀錄，成為一時佳話，墨西哥仲犀利，一隊已有2位「五朝元老」，就係門將奧祖亞、中場古亞達度。呢支中北美洲球隊擁有4位代表國家隊上陣超過100次嘅球員，可以話係一支「老人兵團」。

現年37歲嘅奧祖亞因為外貌酷似藝人吳鎮宇，而為香港球迷所熱悉，呢位「Sam哥」由2006年世界盃開始至今，連續5屆出戰決賽周，為墨西哥把守最後一關，成為球隊防線精神領袖。

由於門將球員生涯一般比較長，例如墨西哥另1位門將泰拿華拉已經40歲，就算4年之後，奧祖亞破紀錄6戰世界盃都唔出奇。

至於36歲嘅古亞達度代表墨西哥上陣多達178次，佢同奧祖亞一樣連續5屆世界盃參賽，上陣12場入1球，今屆以隊長身份領軍出擊，仍然有心有力。

除咗奧祖亞、古亞達度之外，34歲後衞赫達摩蘭奴、32歲中場赫達靴里拉亦為墨西哥上陣超過100次，決賽周賽程頻密，對於呢班老將絕對係大考驗。