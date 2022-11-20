F1阿布扎比收官戰　冠軍又係韋少　

F1阿布扎比站周日（20日）舉行，早已奪得總冠軍車手榮銜的紅牛車王麥斯韋斯塔本，在壓軸賽站依然沒有欺場，最終以1小時27分45秒914衝贏，摘下個人生涯第35個分站冠軍，完美收官。而勒卡歷則憑入Pit一次策略成功，力壓佩雷斯而贏得「二哥之位」。

「韋少」韋斯塔本同時將他個人保持的單季最多勝利分站紀錄，擴至15場的新高，能夠為自己及紅牛包攬車手及車隊兩個總冠軍，兼個人第二個世界冠軍，令「韋少」登上事業高峰。

至於德國車手維度爾以第10名完成「最後一舞」，這位四屆總冠軍車手早已宣布本季後退休，在阿布扎比戰罷告別戰後，他表示「有一點點空虛」，但仍不忘感激多年來支持他的車迷。

車手榜最終形勢

1. 麥斯麥斯塔本（紅牛） 454分

2. 勒卡歷（法拉利） 308分

3. 佩雷斯（紅牛） 305分

4. 羅素（平治） 275分

5. 沙恩斯（法拉利） 246分

6. 咸美頓（平治） 240分

註：只列前6名