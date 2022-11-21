粉碎假波傳聞！厄瓜多爾世盃揭幕戰擊敗卡塔爾

世盃揭幕戰，A組東道主卡塔爾迎戰厄瓜多爾，雖然賽前傳出假波疑雲，多名厄瓜多爾球員被收買，卡塔爾內定贏波，但賽事並未按照「劇本」進行，厄瓜多爾在佔盡優勢下，2比0擊敗卡塔爾，旗開得勝。

開賽僅2分41秒，厄瓜多爾憑一次罰球攻勢攻破卡塔爾大門，安拿華倫西亞在混戰中頭槌一頂破網，不過球證與VAR溝通後改判詐胡，今屆世盃採用嘅「半自動越位檢測系統」顯示米高艾斯查達越位，入球作廢。

不過卡塔爾過得初一，過唔到十五，厄瓜多爾繼續搶攻，安拿華倫西亞單刀被卡塔爾門將艾施比撞跌倒地，球證直指12碼，安拿華倫西亞親自主射入網，攻入今屆世盃首個入球，16分鐘厄瓜多爾領先1比0。

厄瓜多爾殺得性起，安祖路柏斯亞度右路傳中，安拿華倫西亞禁區頂銅頭一搖，皮球直飛死角，厄瓜多爾31分鐘贏到2比0，安拿華倫西亞頭頂腳踢順利起孖。

下半場厄瓜多爾將攻勢放緩，卡塔爾有唔少埋門機會，但唔夠厄瓜多爾反擊到肉，羅馬里奧伊巴拉熨射幾乎整多粒，賽事末段雙方再未能改寫比數，最終「史上最弱主辦國」卡塔爾世盃決賽周歷史性首演淨吞兩蛋完場。