揭幕戰英雄創歷史　曾比賽詐傷逃警方追捕

世盃揭幕戰厄瓜多爾2比0擊敗東道主卡塔爾，曾經喺英超搵食嘅安拿華倫西亞梅開二度，成為揭幕戰嘅最佳男主角。呢位「國寶級」前鋒包辦厄瓜多爾最近5個世盃入球，賽後順理成章獲選為今場MVP。安拿華倫西亞係厄瓜多爾王牌，但場外私生活是非多多，之前更捲入贍養費官司，曾經喺一場世盃外賽事，出現詐傷逃避警方追捕嘅誇張畫面！

安拿華倫西亞喺上半場連入2球，以33歲16日之齡成為年紀最大嘅「世盃第1球」球員，厄瓜多爾上次踢世盃係8年前，當年佢哋喺分組賽以1勝1和1負成績出局，該屆所入嘅3球全部都係來自安拿華倫西亞，意味佢包辦晒國家隊近5個世盃入球，呢位前韋斯咸、愛華頓前鋒賽後表示：「由抽籤開始，我已夢想喺呢場比賽上陣兼贏波，今仗可以話係夢想成真。」

依家效力費倫巴治嘅安拿華倫西亞，係厄瓜多爾史上入波最多球員，屬「國寶級」球星，但私生活就頗為混亂。喺2016年10月曾因拖欠前妻贍養費被警方通緝，但當時佢有場18年世盃外圍賽對智利要應付，結果佢喺隊友協助下「偷入」球場，踢到完場前更疑似詐傷，吸住氧氣瞓擔架直上救護車，一度出現12名警察喺場邊狂追擔架床嘅罕見場面。

安拿華倫西亞今場喺77分鐘因傷被換離場，不過厄瓜多爾領隊艾法路賽後透露：「入球對安拿華倫西亞意義重大，今場我哋有4、5個球員被踢傷，不過全部都唔算嚴重，安拿華倫西亞會喺下仗對荷蘭上陣，呢一點唔需要懷疑。」