戴上隊長臂章的日本五朝元老 ── 西芳照

根據facebook專頁《日本體育情報》的報道，日本國家隊日前拍攝大合照時，出現了十分溫馨兼充滿人情味的一幕。在拍攝全體職、球員的一款團體照時，除安排60歲的主廚西芳照坐在領隊森保一身旁外，吉田麻也更親自為這位國家隊五朝元老戴上隊長臂章，以表揚其一直以來的貢獻。

由2004年開始，隨日本國家隊遠征超過200次的西芳照，目前於福島縣J-Village擔任總廚。他在接受官方傳媒訪問時表示，自己已屆退休之時，今次卡塔爾世界盃應該會是其最後的一屆世界盃，但日本足協方面就已經表明立場，希望西芳照可以繼續為國家隊，煮出既健康又合口味的菜式。

大賽當前，教練團會派專人刺探對手軍情，會去「吼路」；身為照顧國家隊職、球員五臟廟的伙頭大將軍，縱使遠征經驗豐富，西芳照同樣需要「踩場」。今年9月，西芳照由歐洲返國前，就曾親身飛到國家隊在卡塔爾的駐紮地，除參觀一下相關設施，更仔細確認所有供煮食的位置和相關設備，以及運送食材、送餐之路線。最重要是與當地負責接待日本國家隊的酒店職員，預先溝通，搭通天地線，到正式Show time自然萬無一失。

正因為這份細心，以及敬業的頖神，西芳照深受歷代日本國家隊職、球員的尊重。除日前攝團體照時的溫馨安排外，今年3月日本作客澳洲奪世界盃決賽周入場券期間，日本足協特別向西芳照送上，印有JFA標誌的廚師服和袍，其一直以來的付出，再三獲得肯定。