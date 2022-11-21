厄瓜多爾球員圍埋慶祝　背後有段催淚故事

厄瓜多爾喺世盃揭幕戰贏東道主2比0，迎來全球目光，安拿華倫西亞「起孖」，全隊球員都開心到爆炸，仲好有默契地圍埋一圈，雙手指天，原來呢個舉動背後有個感人故事。

球員入波興奮，有特別慶祝都好常見，但全隊圍埋慶祝就甚少見，厄瓜多爾球員圍埋一齊慶祝起初以為係同球員宗教信仰有關，原來佢哋想將入球獻畀2013年因心臟停頓而去世嘅隊友賓尼達斯（Christian Rogelio Benítez），希望可以同佢一齊分享喜悅。

司職中鋒嘅賓尼達斯在厄瓜多爾聯賽效力多年，曾於2009-10賽季短暫外借效力英超伯明翰，而佢2013年加盟卡塔爾嘅El-Jaish，在2013年7月29日係賓尼達斯效力新球會的第二日，佢因心臟驟停而去世，終年27歲。

賓尼達斯喺厄瓜多爾國家隊嘅出場紀錄永遠停留在61場25球，而佢去世之後，比佢細3歲嘅安拿華倫西亞時隔一年半再度入選國家隊，家陣喺國家隊射手龍虎榜，以37球排首位，而賓尼達斯以25球排第4。