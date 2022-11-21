1500名帆船好手雲集維港決一高下

現役帆船港將曾樂妍和麥卓穎，與其「Baby Shark 號」奮力應戰。 (香港遊艇會提供圖片)

2022帆船「香港環島大賽」周日(20日)於維多利亞港上演，今年賽事錄得近230支帆船隊伍報名參賽，約1,500名帆船好手齊集維港，一決高下。

今次賽事共設有14個級別，帆船根據不同「速度系數」分批出發，第一組於上午8時30 分起步，最後一組則在11時10分出發。各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後，向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱，經西營盤及灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全程長約45公里。環島賽截航時間為下午5時正，最終共錄得207艘船在限時內衝線。

賽事焦點落在大帆船級別的「Dufour 390 號」、「35 號」、「Mohan 號」和超級賽船「FUKU Sun Hung Kai Scallywag 號」及29er型帆船「Baby Shark 號」身上。「Dufour 390 號」由前港隊帆船運動員謝劭傑領軍，聯同前帆船港將戚浩賢、前港隊獨木舟運動員謝楚賢，以及京奧公路單車港隊代表蔡曉鋒等運動員一同「玩過界」，一嘗環島賽的滋味。蔡曉鋒表示從未以單車進行環島遊，故首次環島卻在帆船上發生，感到格外興1奮。「Dufour 390 號」在上午8時50分開賽，於下午3時11分16秒衝線，達成賽前預期目標，在組別排名第5。

「35 號」由前港隊帆船運動員林澤琛率領，首度以舵手身份出戰環島賽的他在去年

退役，但一直沒有離開帆船運動。由於其隊員較多「新人」，故早於3個月前便加緊操練。「35 號」於上午9時20分起航，最終於下午4時37分48秒衝線，排名第6。

「 Mohan 號 」其中3位船員為傷健帆船運動員付遠威、畢熾揚及梁玉珍。「Mohan 號」首次出戰環島賽，戰績彪炳。「Mohan 號」於上午8時50分出發，於下午2時47分 16秒衝線，在組別排名第2。

「FUKU Sun Hung Kai Scallywag 號」為三體船，屬超級賽船，以性能高速度快見稱。船隊在上午11時10分開賽，下午1小時35分22秒完成環港島一周，在2.5小時內完成賽事，實力非凡。

在小帆船方面，現役帆船港將曾樂妍、麥卓穎二人剛成「拍擋」1個月便以29er型帆船「Baby Shark 號」出戰環島賽。二人早已制定戰略，加上平時在港隊訓練有素，「Baby Shark 號」於上午9時正開賽，於下午2時49分29秒完成，在組別排名第4。