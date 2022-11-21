祖高域年終賽第6度封王　追平費達拿紀錄

ATP網球年終賽決賽周日（20日）於意大利都靈舉行，塞爾維亞球王祖高域以直落兩盤7比5、6比3擊敗挪威球手魯迪，生涯第6度在此賽事捧盃，追平瑞士名將費達拿所保持的紀錄。今屆賽事祖高域以5戰全勝姿態封王，贏得破紀錄的474.03萬美元（約3707萬港元）獎金。

35歲的祖高域今場面對23歲的魯迪轟出9記「ace波」，最終這位塞爾維亞名將花93分鐘力挫對手，時隔7年再度封王，魯迪則繼法網及美網後再奪亞軍。祖高域今季因拒絕接種疫苗而未能參加澳網及美網賽事，世界排名跌至第8，賽後他直言「鬆一口氣」：「7年了，很長的時間，同時正因為等了7年，這個冠軍意義更加重大。現在感覺很滿足，同時又覺得鬆一口氣。因為今年面對的情況，特別是在澳洲，對我開季很大影響，賽季頭幾個月我都努力在比賽和心理尋找平衡，我不知道未來會發生什麼事，但我仍然渴望贏冠軍。」

祖高域季尾大爆發，最後19場比賽贏了18場，他在年終賽捧盃亦創下多項紀錄，以35歲之齡成為賽事史上最年長冠軍（此前費達拿以30歲3個月保持這項紀錄），另外祖高域亦是首個分別在3個年代（2000、2010及2020年代）封王的球手。