【有片】英格蘭正選曝光　馬古尼球王上身擔正

備受球迷愛戴嘅英格蘭，周一(21日)晚喺卡塔爾世盃亮相大戰伊朗，英國傳媒賽前率先踢爆正選名單，據報領隊修夫基將採用4-3-3主攻陣式，當中有9個係上年歐國盃決賽正選球員，包括中堅哈利馬古尼。呢位曼聯球星喺操練表現突出，左扭右扭兼出埋「施丹轉身」，狀態似乎相當理想。

英國《太陽報》爆料，修夫基今場會棄用3中堅踢法，排出4-3-3搶攻陣式，較受注目嘅係阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，將壓倒曼城嘅菲爾科頓出任右翼，同哈利卡尼、史達寧組成前線三叉戟，中場就會由祖迪比寧咸代替剛傷愈嘅加雲菲臘斯。除咗布卡約沙卡同祖迪比寧咸，其餘9人都係上年歐國盃決賽嘅正選。

中堅位置喺世盃前出現爭議，喺曼聯淪為後備嘅哈利馬古尼，過去1年表現受到球迷猛烈批評，但修夫基仍然對佢非常信任。不過近日網上瘋傳一段英格蘭練波影片，哈利馬古尼「踢到識飛」，片中佢接波後先做一個「施丹轉身」，之後再左Cup右Cup搵位起腳，可惜射門被門將飛身撲出，呢段影片已有超過430萬次觀賞紀錄，話唔定哈利馬古尼着起英格蘭波衫即翻生！

英格蘭對伊朗預計正選陣容

比克福特

捷比亞‧史東斯‧哈利馬古尼‧勞基梳爾

祖迪比寧咸‧迪格蘭賴斯‧美臣蒙特

布卡約沙卡‧哈利卡尼‧史達寧