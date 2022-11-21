英格蘭登場免費睇　伊朗老帥搶分有計

「三獅兵團」首擊免費睇！今晚（21日）世盃B組首輪開打，最受港人歡迎兼上屆殿軍英格蘭，首度出擊硬撼伊朗，仲有免費直播添。英格蘭雖然實力強橫，但近況例牌慢熱。伊朗老帥奎羅斯回朝，一定玩死守，必定令「三獅兵團」初段陷於苦戰，半場和更值得捧場。（ViuTV 99、Now 618及616周一晚9時直播）

英格蘭坐擁哈利卡尼、史達寧、菲爾科頓等英超球星，實力毋庸置疑，不過戰罷聯賽僅一周，就要出征卡塔爾參加世盃，備戰時間比以往大賽少，未必可立即入局。由於後衞基爾獲加啱啱好番未上力，今仗好大機會缺陣，中堅哈利馬古尼今季喺曼聯淪為後備，正選門將比克福特亦不時犯錯，以主帥修夫基求穩心態，唔敢輕舉妄動。

三獅兵大賽例慢熱

查實英格蘭狀態認真麻麻，近6仗未贏過之餘，其中5仗開半場和，翻查紀錄，連世盃及歐國盃在內，「三獅兵團」近6次出戰大賽，首輪咁蹺半場全部都同對手言和，可見佢哋頗為慢熱。

另一邊廂，伊朗有阿斯蒙、沙文高度斯及查漢巴克殊等外流歐洲的球員助陣，最重要係曾在2011至2019年執教伊朗嘅奎羅斯，今年突然回巢。呢位葡萄牙老帥以保守見稱，佢上屆及前屆帶領伊朗出戰世盃，雖然均在分組賽出局，但呢兩屆共6仗有5次開2球或以下，其中亦有4次開半場和，明顯守強攻弱，今遇疲兵英格蘭必定擺鐵桶陣，半場和好路。

直播表

周一9:00pm 世界盃 英格蘭Vs伊朗

Viu TV 99、Now 618、616

周二凌晨零時 世界盃 塞內加爾Vs荷蘭

Viu TV 99、Now 618、616

周二3:00am 世界盃 美國Vs威爾斯

Now 618、616