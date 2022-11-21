FIFA禁戴彩虹臂章　9隊長或未踢先拎牌！

備受爭議的「彩虹臂章」事件再有新發展，據報國際足協在周日(20日)向英格蘭等多國足總表明，如果球員配戴「彩虹臂章」出賽將會受到懲罰，甚至可能會在比賽展開始先被黃牌警告，令英格蘭隊長哈利卡尼等面臨停賽危機。

目前有9支決賽周球隊表示支持「One Love」運動，宣傳反歧視及支持性小眾群體等訊息，但在卡塔爾內同性性行為屬刑事罪行。雖然英格蘭隊長哈利卡尼、德國隊長紐亞等都表明會堅持行動，但英國傳媒報道，國際足協已表明禁戴「彩虹臂章」，若球員違反規定，在開賽前可能會先被黃牌警告。

今屆世盃分組賽，球員若累積2面黃牌就要停賽1場，令9隊國家隊隊長陷入停賽危機，荷蘭隊長華基爾雲迪積克表示：「我們目前沒有打算改變計劃(戴彩虹臂章)，但若果因此而被罰黃牌，我們就要再作討論，我不喜歡戴着黃牌來比賽。」

據報英格蘭足總正向國際足協尋求指引，希望明確知道配戴「彩虹臂章」是否會被黃牌警告，英國《太陽報》更指，英格蘭足總甚至擔心國際足協會用「武力」，強行除去球員的「彩虹臂章」。英格蘭領隊修夫基表示：「我知道多個歐洲國家足總正與國際足協溝通，希望會有圓滿解決方法。」