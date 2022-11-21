歐國盃後未輸過　荷蘭砌塞內加爾搶氣勢

世盃A組大戰，歐洲名牌荷蘭硬撼非洲冠軍塞內加爾。「橙衣軍團」自尹戈爾回巢後，整體表現大幅提升，自歐國盃後未逢1敗，今屆力爭佳績，首戰面對缺少靈魂人物沙迪奧文尼嘅塞內加爾，實力上有明顯優勢，客W值得捧場。(Viu TV99、Now 618及616周二凌晨零時直播)

荷蘭上屆世盃無緣決賽周，上年歐國盃亦喺16強畢業，球隊即聘請2014年世盃帶領荷蘭拎季軍嘅尹戈爾回巢，喺呢位戰術大師領導下，「橙衣軍團」重拾勁旅本色，尹戈爾領軍嘅15場比賽有11勝4和佳績，包括喺世盃外首名出線、喺歐國聯首名躋身4強，球隊表現非常理想。

荷蘭今屆人才濟濟，後防有華基爾雲迪積克鎮守，中場有法蘭基迪莊指揮大局，鋒線亦有加普、沙維西蒙斯等新星，王牌前鋒迪比雖然已養傷兩個月，但尹戈爾表示佢已完全康復，今場最少都可以後備上陣。荷蘭全能足球專剋非洲隊，近3次世盃對住非洲球隊全勝，今場同樣值得信賴。

塞內加爾後防冇個掂

塞內加爾雖然係非國盃冠軍，但球隊嘅戰鬥力建基於沙迪奧文尼身上，呢位拜仁球星喺世盃前受傷，賽前宣布做手術緣盡決賽周，塞內加爾實力將大打折扣，而且防守主力如高列巴尼、艾度亞文迪今季狀態差勁，難以撐起球隊，今仗荷蘭贏面甚高。