巴利踢美職熟晒路　威爾斯「細」頂花旗兵

世盃B組另一場，美國對威爾斯。美國挾去年美洲金盃盟主嘅身份進軍世盃，主帥貝赫達推行年輕化，將以出線為目標，威爾斯相隔64年再闖決賽周，隊長加里夫巴利表現舉足輕重，「大聖爺」季中轉戰美職仲攞埋季後賽冠軍，順便摸通美國虛實，加上「紅龍軍團」近7次對中北美洲球隊全開2球或以下，2.5球入球細好路。（Now 618及616周二凌晨3時直播）

添莫菲韋亞撐起美國

美國4年前失落決賽周資格，在貝赫達改革下重拾光輝，陣中擁有多位外流歐洲球星包括基斯甸普列錫、基奧雲尼雷拿，以及最後徵召嘅「總統之子」添莫菲韋亞，全隊充滿朝氣，佢哋喺對上一次亞洲舉行嘅2002年韓日世盃，取得國家隊史上最佳8強成績，今屆賽事再度移師亞洲上演，佢哋有機會再創歷史。

威爾斯喺世盃外歐洲區憑附加賽取得入場券，暌違64年再度亮相決賽周，雖然世盃欠缺往績支持，但從佢哋連續兩屆歐國盃小組出線、最佳成績2016年打入4強嚟睇，今屆世盃機會不容小覷，至於能走多遠，加里夫巴利演出至為關鍵，巴利今季由皇馬轉投FC洛杉磯，即在季後賽封王，並透過美職了解美國情況，而且佢哋過往對中北美洲球隊入球不多，入球細博得過。