英格蘭WAG收禁令　低胸衫、超短裙通通No

英格蘭WAG(太太及女友)在歷屆世界盃都是場外焦點之一，她們很多來自名門或模特兒，趁機在四年一度盛事爭艷鬥麗，穿着性感博搶鏡，然而三獅隊已經她們落禁令，低胸衫、超短裙全部者要收起，而且出入都要穿得大方得體。

這班太太團於周六已啟程前赴卡塔爾準備為愛郎們打氣，據英媒報道指一位隨團的形象造型師透露，低胸露背、緊身短褲及超短裙都被否決，不論是去購物或是去健身室都不可穿着，此外，她們還要帶備一條圍巾，需要時可能要圍着頸部。

勞基梳爾的太太Anouska Santos，史東斯的女友Liv Naylor及拉舒福特未婚妻Lucia Loi等已成為先頭部隊抵達卡塔爾，據英媒報道指她們很重視今次旅程，一個人都帶幾個行李箱，而一眾WAG安排在價值10億英鎊的豪華郵輪上住宿，究竟住幾多天，就要視乎英軍們的表現了。

英格蘭周一晚上9時率先面對伊朗，周六凌晨3時將與美國爭逐，而小組最後一輪則於下周三凌晨鬥威爾斯。