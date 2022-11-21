香港東方校訪第四站　陳翊麟冀發掘新星加入青訓

香港東方今日（21日）到訪何明華會督銀禧中學，向學生傳授職業心得，進行訓練和對賽。東方青訓總監陳翊麟冀發掘有潛質的「隱藏人物」，加入球隊青訓計劃。

隨著甲一完季，東方今月展開校訪，第四站有主教練柏利斯域、隊長陳兆榮、胡卓斌、卜聿揚、蘇利文、Chris和青年軍出席。陳兆榮形容學生有活力，讓他憶起學界時光：「以前一到lunch time，飯都不吃就去打球。希望他們保持初心，就算長大有事分心，都不要忘記為什麼開始打球。」他期望藉著校訪，讓下一代了解職業球隊運作：「將來有興趣打職業籃球，可以跟著這條路走。」

東方一直致力發展青訓，曾於6月舉辦公開選拔，吸引超過400人參加，當中不乏學界勁旅拔萃男書院和英華書院球員。東方青訓總監陳翊麟稱，校訪對象主要是非傳統名校：「不是間間學校都會投放資源在籃球上，希望藉著校訪，激發學生打球的興趣，也想發掘一些『隱藏人物』，加入東方青年軍。」

銀禧校隊與東方球員進行4打4，葉家濠表現興奮：「很少和這種級數的球員打球，和學界水平差距好大，無論職業球員或青年軍，身體質素都好好。」他特別提到蘇利文、Chris的速度和彈跳力讓人「嘆為觀止」，期望努力追上他們水平，「如果東方再舉辦青年軍選拔，我都想參加，希望被選中！」