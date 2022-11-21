英格蘭6比1狂數伊朗　旗開得勝

世盃B組重頭戲，英格蘭首仗大炒伊朗5比1，旗開得勝。「三獅兵團」今仗優勢明顯，兩位小將祖迪比寧咸及布卡約沙卡齊齊有「士哥」，前景光明。

修夫斯繼續倚重在曼聯淪為後備嘅哈利馬古尼踢正選，兩閘用勞基梳爾同捷比亞，中前場起用布卡約沙卡、美臣蒙特同祖迪比寧咸等小將，配合隊長哈利卡尼爭取入球。伊朗方面場內場外都有抗爭行動，有球迷喺觀眾席舉牌抗議，部份伊朗球員在播國歌環節亦冇跟住唱。

甫接戰伊朗就有門將比蘭雲特同隊友相撞「爆缸」面部見血，治理近5分鐘，堅持一段時間後退下火線，改由侯斯恩尼把關，順帶一提，奎羅斯徵召4位門將入隊，世盃首仗即派上用場。馬古尼今仗多次助攻，32分鐘一次頭槌最近磅，可惜中楣唔入。

不過英格蘭好快搵到破敵策略，祖迪比寧咸接應勞基梳爾傳送頭槌破網，其後布卡約沙卡射入「世界波」，緊接住史達寧整多粒，僅花10分鐘狂風掃落葉領先3比0完半場。

英格蘭其後放慢節奏，但都畀布卡約沙卡射成4比0，伊朗泰尼米喺65分鐘破蛋，追成1比4。尾段拉舒福特甫落場即建功，加埋基亞利殊都有波入，英格蘭贏到6比1。