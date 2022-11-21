C朗拿度早前接受皮爾斯摩根嘅爆炸性專訪，表達對曼聯上下嘅種種不滿，而依名葡萄牙隊長喺出席世盃賽前記者會個陣，就首次開腔回應，佢強調今次事件唔會影響到國家隊，又希望記者唔好再問隊友關於自己嘅嘢。

曼聯球星C朗喺訪問中稱被球隊背叛，又公開批評主帥坦哈格唔尊重自己，據悉球隊方面將展開法律程序，尋求終止佢嘅合約。雖然事件引起牽然大波，但C朗直言一啲都唔後悔：「媒體寫關於我嘅報道好容易，所以我唔使考慮其他人對我嘅想法，我想講咩就講。」

至於喺早前訓練期間，C朗被指畀隊友般奴費蘭迪斯同祖奧簡些路無視，佢亦有公開解釋：「我同般奴關係好好，大家只係玩吓，因為架飛機延遲咗令佢遲到，我就取笑問佢係咪搭船；另外簡些路喺訓練中有啲唔開心，我只係捉住佢條頸作出安慰。」

葡萄牙正積極備戰對加納嘅H組首輪分組賽，力爭首次捧盃嘅C朗表示隊內氣氛非常好，強調唔會受今次事件影響，大家首要目標都係專注贏波，希望記者唔好再騷擾一眾隊友：「當下一位球員嚟到記者會，大家唔使再問佢有關C朗問題，問關於世界盃嘅嘢就可以，成日提起我真係好煩。」