走出歐國盃陰霾　布卡約沙卡大翻身

英格蘭於今屆世界盃首戰取得好開局，以6比2輕取伊朗旗開得勝，幾位新星表現搶鏡，其中梅開二度的布卡約沙卡，更是踢出其國家隊生涯代表作。這位曾被標籤為英格蘭2020年「歐國盃」決賽飲恨罪人的「00後」前鋒，今屆世界盃發揮明顯未受影響，用入球和出色表現，對質疑聲作最有力的回應。

效力阿仙奴的布卡約沙卡，上屆「歐國盃」首次代表英軍出戰大賽，更一路隨「三獅軍團」闖入決賽。當時英軍經過120分鐘激戰，與對手意大利打成1比1，要互射12碼分勝負，結果布卡約沙卡操刀宴客，令英格蘭決賽飲恨，賽後這位英軍小將備受批評，慘遭球迷辱罵，當中更涉及種族歧視言論。

不過該次經歷，似乎未有完全擊沈這位英格蘭新星，今季佔據阿仙奴主力位置的布卡約沙卡，與球隊在聯賽高歌猛進，已經展現出不俗狀態。今次再獲英格蘭主帥修夫基徵召，首次代表英軍出戰世界盃，布卡約沙卡於首戰就獲得擔正機會，他就用入球報答修夫基對他的信心，上下半場各入一球，向外界證明自己已走出上屆「歐國盃」陰霾。