巴利再做救世主！威爾斯絕地逼和美國

相隔64年後再戰世界盃嘅威爾斯，周二(22日)凌晨喺B組逼和美國1比1，出現今屆世盃第1場和波。「大聖爺」加里夫巴利再度成為救世主，佢喺比賽尾段博到12碼，自己操刀射入關鍵一球。

加里夫巴利由外圍賽開始已經單天保至尊，國家隊生涯85%入波都係正式國際賽，領隊羅拔比治話：「巴利從來冇令威爾斯失望！」

威爾斯首次躋身世盃決賽周係1958年，等足64年終於再次參戰，成為史上相隔最長時間第2次踢世盃嘅球隊，今場上半場被美國佔盡優勢，多次埋門都極具威脅，36分鐘添莫菲韋亞接應基斯甸普列錫妙傳，快門將軒尼斯一步篤入，半場美國好合理咁領先1比0。

半場期間威爾斯變陣，換入高大中鋒基化摩亞有良好效果，成功搶番唔少攻勢，去到完場前8分鐘，加里夫巴利禁區內被獲加森馬文從後踢跌，球證直指12碼點，加里夫巴利操刀射入，為威爾斯逼和1比1完場。威爾斯喺58年世盃3場分組賽全和，今場亦再一次握手言和。

33歲嘅加里夫巴利一直係威爾斯救世主，外圍賽附加賽一箭定江山擊敗烏克蘭，帶領球隊再戰世盃，數據顯示佢為威爾斯所入41球，有35球都係喺具競爭性國際賽攻入，包括2016年歐國盃決賽周入3球，率威爾斯歷史性殺入4強，佢喺國際大賽決賽周累積4球，亦係威爾斯史上最多。

威爾斯領隊羅拔比治賽後表示：「加里夫巴利從來冇令威爾斯失望，佢再一次成為主角非常合理，見到咁多球迷入場支持同享受呢場比賽，感覺非常神奇。」獲選為今場最佳球員嘅加里夫巴利亦表示：「一定係由我操刀(12碼)，我從來冇懷疑，好開心自己肩負呢個重任。」