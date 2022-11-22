總統之子創美國歷史　小韋亞超越傳奇爸爸

爸爸是首位贏得世界足球先生的非洲球員、也是現任利比里亞總統，「名將之後」4隻字在足球壇向來是負擔多於輔助，不過周二(22日)凌晨在世盃為美國攻入第1球的添莫菲韋亞，就成功實現傳奇父親從未實現的夢想──出戰世界盃、在世界盃取得入球！

美國對威爾斯一戰，添莫菲韋亞上半場先拔頭籌，令他成為美國史上首個在世盃入球的「00後」球員，對上一位在世盃決賽周攻入威爾斯的球員，就是巴西「球王」比利。雖然添莫菲韋亞的入球最終未為美國帶來勝仗，但已足夠讓他超越父親的成就。

添莫菲韋亞爸爸是上世紀90年代殿堂射手，這位利比里亞國腳曾效力巴黎聖日耳門、AC米蘭、馬賽、車路士、曼城等豪門，1995年更囊括金球獎及世界足球先生，成為首個奪得此球員最高殊榮的非洲球員；韋亞退休後繼續用自身影響力改變世界，2018年正式當選利比里亞總統。

「老韋亞」在球壇成就非凡，但由於利比里亞本身足球實力薄弱，一人之力根本無法帶領球隊進身決賽周，結果到掛靴都與世盃無緣。在美國出生及成長的添莫菲韋亞，順理成章加入美國青年軍，在父親當選利比里亞總統的2018年，他亦正式成為美國大國腳，今屆更闖入決賽周、攻入美國第1球，完成父親未能實現的心願。

添莫菲韋亞賽後表示：「我想將入波送畀家人，好開心可以幫到球隊，今日我屋企人都有嚟現場，我覺得爸爸會享受呢個時刻。」添莫菲韋亞太太是牙買加人，他隨後再於IG留言：「在首次世盃入波是夢想成真......這個入球獻給美國、獻給利比里亞、獻給牙買加、獻給我的家人。」