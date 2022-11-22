荷蘭門神首演即踢世盃　2年前幾乎轉行當差

世界盃分組賽A組，荷蘭以2比0淨勝塞內加爾，順利打開勝利之門，兩位入球功臣加普及卡拉臣功不可沒，為「橙軍」把關的安達斯諾柏同樣應記一功，今場是這位效力荷甲海倫芬的28歲門將，首次為荷蘭上陣，首演即踢世盃的他全場作出4次關鍵撲救，力保不失，為球隊在今屆賽事取得好開始。

第1次為國家隊上陣就在世盃，荷蘭對上一次這種情況要數到1978年。安達斯諾柏於2013至14年度球季，在海倫芬展開球員生涯，該季他從來未曾出賽，及後4季效力NAC比達，但只曾上陣6次。安達斯諾柏在2018至19年度球季加盟意乙球會霍治亞，同樣未能成為正選，霍治亞更在季尾降班。

有見在意大利發展不如意，安達斯諾柏決定重返荷蘭，並於2019至20年度球季轉投荷乙多德勒支，短短一年後，他跟球會解約，一度未有球會落班。2年間2次失業，安達斯諾柏的家人曾希望他高掛球靴， 讓他轉行當警察，然而安達斯諾柏未有輕易放棄球員生涯，今年1月加盟荷甲伊高斯成功協助球會護級，球季結束後再度轉投海倫芬。正正因為其出色表現，安達斯諾柏有幸獲尹戈爾挑選，代表荷蘭在今屆世界盃上陣。