基亞利殊入波跳舞慶祝　背後故事感人

英格蘭昨晚（21日）6比2大勝伊朗賽事中，曼城中場基亞利殊射入第6球之後，張開手臂跳舞慶祝，動作相當趣怪，原來呢個慶祝動作背後有個窩心故事！

11月初，一名患有腦癱、名叫芬尼（Finlay）嘅11歲球迷寫信畀基亞利殊，信中提到佢係一位狂熱嘅曼城同英格蘭粉絲，仲大讚基亞利殊對其腦癱患者妹妹Holly相當貼心，係個好哥哥：「得知一個著名足球員明白同腦癱患者一齊生活係咩感覺，我真係好開心。你係我嘅英雄，亦係你妹妹最好嘅哥哥。」

基亞利殊收到信之後覺得好感動，不但回信同送上簽名波衫，仲特別去曼城足球學校搵芬尼，答應對方畀佢揀下一個入波慶祝動作。原本芬尼想基亞利殊做蠕蟲動作，但基亞利殊笑言太難，最終芬尼提議張開雙臂跳舞，呢位曼城球星亦一口答應：「首先我要努力入波，今季入得一球咋！如果入到波，我就會做呢個動作！」最終佢講得出做得到，賽後喺instagram話：「獻給你，Finlay！」