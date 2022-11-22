阿根廷展開世盃征途　亞哥斯達：細節決定成敗

世界盃分組賽（22日）展開C組爭奪，其中奪標大熱阿根廷將會首次登場，作為今季港超聯賽唯一一位阿根廷球員，理文中場亞哥斯達（Jony）當然力撐「潘帕斯雄鷹」，並認為今屆世界盃阿根廷若果想脫穎而出，就要在場上做好每個細節。

效力港超球隊理文第4季的Jony，近年已成為「黃黑軍團」的進攻核心，亦是港超賽場其中一位技術最細膩的進攻中場。Jony對祖國球隊阿根廷小組出線有信心，但指出阿軍想重奪失落多年的冠軍，有必要處理好場上每一個細節：「贏冠軍有時後係要啲運氣，記得上屆決賽阿根廷輸畀德國，我哋有好多機會都把握唔到，今屆世界盃阿根廷係其中一支強隊，但細節決定成敗，勝負分野有時就係一線之差。」

阿根廷於今屆世界盃分組賽被編入C組，同組要面對包括波蘭、墨西哥和首戰對手沙特阿拉伯的挑戰，Jony直言球隊在第一場的表現至關重要：「如果第一場輸咗，次戰就變成非勝不可，難度同壓力都會更加大，但對住實力較弱嘅沙特阿拉伯，我哋應該可以贏到4比0，睇好美斯、拿達路馬天尼斯同祖利安艾華利斯有波入。」

今屆將會是美斯第5次出戰世界盃決賽周，亦被視為這位頭號球星的衝擊世界盃冠軍的最後機會，Jony就與不少球迷一樣都希望見到他能夠如願以償，並認為美斯已經做好準備：「我知道佢準備咗好長時間，務求以最好狀態迎接世界盃，有信心佢可以帶領阿根廷去挑戰每個對手。」